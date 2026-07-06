El CEC distingue como colegiados de Mérito 2026 a Monet (Diputación de Barcelona) y Brufau (Repsol)

Imagen de familia de la Nit dels Economistes, celebrada este lunes en Barcelona. - CEC

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha distinguido a la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y al presidente de Repsol, Antoni Brufau, como colegiados de Mérito 2026.

Ambos han recibido el galardón durante la Nit dels Economistes, celebrada este lunes en Barcelona, en un acto presidido por la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y el decano del centro, Carles Puig de Travy, explica el CEC en un comunicado este lunes.

De Brufau, la junta de gobierno del CEC ha destacado su trayectoria profesional y su condición de referente en la profesión, mientras que de Monet ha valorado su capacidad para combinar la experiencia con "una clara vocación con el servicio público" para impulsar cambio desde la proximidad y la responsabilidad institucional.

Durante el evento, Puig de Travy ha defendido el rol de la profesión económica en una época de incertidumbre y marcada por retos como la inteligencia artificial, los cambios geopolíticos, la transformación energética o los nuevos modelos empresariales: "Detrás de cada paso, de cada decisión, hay un economista", ha explicado.

El decano también ha reivindicado que "la economía son las personas", y no únicamente los números, y que las grandes profesiones se definen por el servicio que prestan, lo que es indiscutible en el caso de los economistas, ha dicho.

DISTINCIONES

El CEC anunció a mediados de junio las distinciones a Brufau como colegiado de Mérito 2026, y Moret como colegiada de Honor 2026, además de al economista Pere Segarra con la Medalla al Reconocimiento Colegial.

Asimismo, el presidente de la Junta Directiva de la mutua de accidentes laborales Asepeyo, Fernando Casado, ha sido designado Economista de Institución; la ceo de Savills Barcelona, Anna Gener, al premio a Economista de Empresa; y BNFIX PICH ha sido distinguido como Mejor Despacho Profesional.

La directora financiera y adjunta a la dirección general de la empresa química familiar Concentrol, Astrid Guardia, ha sido reconocida como Economista Jove, y el premio al Profesor del Aula de Economía ha recaído en Francesc Gómez, licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde es profesor titular del Área de Economía Financiera y de Contabilidad.