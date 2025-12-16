Cecot alerta de que la ampliación de los permisos laborales "vuelve a esquivar el diálogo social"

Archivo - El presidente de Cecot, Xavier Panés, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cecot ha alertado de que la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social para la ampliación de los permisos laborales por fallecimiento de familiar y por cuidados paliativos, acordada con las organizaciones sindicales, "vuelve a esquivar el diálogo social".

En concreto, la patronal ha criticado que la iniciativa "reproduce dinámicas ya conocidas: carencia de diálogo social real, impacto directo sobre las empresas y una regulación que genera incertidumbre jurídica", informa en un comunicado este martes.

El presidente de la Cecot, Xavier Panés, ha subrayado que avanzar en derechos vinculados a situaciones personales sensibles de este tipo es socialmente positivo, pero que estos avances "deben abordarse con rigor y con una mirada global sobre su vía pequeñas y medianas empresas".

La patronal considera que la propuesta traslada a las empresas el coste de unas políticas públicas de cuidados "que correspondería asumir en la Administración", teniendo en cuenta que el grosor del tejido productivo está formado por pymes.

"CONFLICTIVIDAD"

También alega que implica una invasión del espacio de negociación colectiva, afea al Ministerio que el planteamiento solo se haya acordado con las organizaciones sindicales y muestra su preocupación por la técnica legislativa y la seguridad jurídica, ya que a su parecer "es previsible que los permisos generen conflictividad".

En este contexto, la Cecot ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que "iniciativas que afectan directamente a las relaciones laborales no lleguen al Parlamento como hechos consumados, sino que vuelvan a las tablas de negociación entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales".