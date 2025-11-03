La Cecot califica de "exigencia democrática" la reforma de la administración catalana

De izquierda a derecha: el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente de la Cecot, Xavier Panés; y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau. - CECOT

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cecot, Xavier Panés, ha subrayado que la reforma de la administración catalana "no es solo una necesidad técnica, sino una exigencia democrática", y que su modernización es una responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas y sociedad civil, en sus palabras.

Lo ha dicho en la presentación de las 50 propuestas para la reforma de la Administración, celebrada este lunes en el Palau de la Generalitat en presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y miembros del Comitè d'Experts per a la Reforma de l'Administració (Cetra), informa la patronal en un comunicado.

"Celebramos que el Govern haya escuchado las voces expertas y haya dado forma a un conjunto de propuestas que pueden transformar la relación entre la ciudadanía, empresas e instituciones", ha celebrado Panés, acompañado del secretario general de la entidad, Oriol Alba.

Este acto da continuidad a la reunión mantenida en diciembre de 2024, en el que los miembros del Cetra expusieron a Illa los objetivos de sus grupos de trabajo, con la voluntad de "reimaginar, reformar y reforzar el sector público catalán".

Desde su presidencia en la Cecot, Panés ha criticado "la hiperregulación, la lentitud administrativa y el impacto negativo que esto tiene sobre la competitividad empresarial", especialmente para las pymes.

"Consideramos que una administración más eficiente es clave tanto para reducir costes operativos derivados de la burocracia, como para acelerar la toma de decisiones empresariales", ha argumentado Panés.