Cecot crea una herramienta gratuita para que las pymes conozcan oportunidades de ahorro energético

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BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha puesto en marcha una herramienta gratuita pensada para que las pymes puedan conocer las oportunidades de ahorro energético que tienen a su alcance, informa en un comunicado este lunes.

La herramienta, llamada Autodiagnosi d'Eficiència Energètica, permite a las empresas hacer una evaluación de su gestión energética y detectar posibles ámbitos de mejora.

Las pymes deben realizar un cuestionario en línea con el que obtienen un informe personalizado con recomendaciones prácticas para optimizar el consumo y reducir costes.

De esta forma, pueden "conocer mejor la situación energética" de su negocio y contar con orientación para avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos.

El director de la Oficina para la Transición Energética de la patronal, Josep Casas, ha subrayado que conocer el consumo de energía es "el primer paso para identificar ineficiencias" y tomar decisiones que ayuden a reducir costes.