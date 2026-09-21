Cecot incorpora una nueva área de asesoramiento en movilidad sostenible para las empresas

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha incorporado una nueva área de asesoramiento en movilidad sostenible para las empresas que irá a cargo del ingeniero industrial Francesc Perarnau, nuevo asesor en este ámbito, con el objetivo de acompañar a las organizaciones en la identificación e implementación de soluciones de movilidad adaptadas a sus necesidades.

El nuevo servicio aborda ámbitos como la transformación de flotas, la instalación de puntos de recarga, la compra de vehículos eléctricos y planes de movilidad, informa la Cecot en un comunicado este lunes.

Perarnau ha afirmado que la movilidad "no es sólo transporte: es productividad, competitividad y calidad de vida de los trabajadores", y considera que tiene un impacto directo en la actividad empresarial, tanto por los costes asociados a los desplazamientos como por otros aspectos, como la productividad.

Además, ha señalado que es también un factor a tener en cuenta en las estrategias de descarbonización, ya que los desplazamientos de los trabajadores, el transporte de mercancías, la logística y las flotas de vehículos pueden tener un impacto directo en la huella de CO2.

"Cada empresa, cada sector y cada territorio necesita una respuesta diferente", según Perarnau, por lo que el asesoramiento plantea la movilidad desde una perspectiva global, teniendo en cuenta tanto las necesidades de las personas como las de la actividad empresarial.