Cecot reconoce al empresario Cristóbal Colón Palasí (La Fageda) por su trayectoria

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fundador y actual presidente de honor de La Fageda, Cristóbal Colón Palasí, ha sido premiado en los Reconeixements 2025 al Progrés Empresarial de la patronal Cecot en la categoría Personalitat por su trayectoria profesional y empresarial.

Se trata de un galardón que se entregará el próximo 13 de octubre en el Teatre Principal de Terrassa (Barcelona) en el marco de la 30.ª edición de la cena de la Nit de l'Empresa, según ha informado este jueves la patronal en un comunicado.

En cuanto al resto de categorías, la empresa Piera Ecocerámica ha sido reconocida en la categoría Eficiència Energètica i Sostenibilitat y Siverus SL y Dexeus Dona en la de Transformació Digital, la primera en representación de la industria y la segunda del sector servicios.

Grandeszapatos Venta Online SL ha recibido el Reconeixement al Comerç Innovador; Lumiris Spectral Solutions SL, a Millor jove iniciativa empresarial; EAP Sardenya SLP ha ganado el Reconeixement CaixaBank y Silgan Dispensing Systems Barcelona se ha llevado el Premi Vítaly Empresa Saludable.

En la categoría Impuls a l'Associacionisme Empresarial, fuera de concurso y a determinación del comité ejecutivo de Cecot, se ha reconocido la labor del Gremi de Ferreteria de Catalunya y la Unió de Botiguers de Reus (Tarragona).