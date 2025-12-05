La Cecot reúne a 30 empresarios y Govern para abordar el Pacte Nacional per a la Industria - CECOT

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cecot ha reunido a una treintena de empresarios industriales con el director general de Industria, Xavier Roca, para analizar el nuevo Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 y poner sobre la mesa los retos del sector, informa en un comunicado este viernes.

La patronal ha puesto sobre la mesa los nuevos retos en materia de energía, talento, innovación y suelo industrial, mientras que los empresarios han reclamado un eje estratégico específico para los polígonos industriales, con actuaciones "claras, calendarizadas y dotadas presupuestariamente".

Asimismo, han pedido una "política energética de país" que modernice la red eléctrica y garantice la competitividad del sector industrial del territorio.

La Cecot se ha ofrecido como "socio estratégico" del Govern en el despliegue del Pacto, aportando un diagnóstico territorial, de empresas y polígonos para proyectos piloto y evaluación de impacto, con la voluntad de que este se concrete con resultados tangibles para el tejido industrial.

Por su parte, Xavier Roca ha indicado que el Pacte Nacional per a la Indústria, cuya aprobación estaba prevista para finales de año, tendrá lugar previsiblemente antes de febrero de 2026, y ha puesto en valor que está alineado con tres conclusiones del informe Draghi: productividad e innovación, acelerar la descarbonización manteniendo la competitividad y reforzar la resiliencia y soberanía industrial.