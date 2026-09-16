Ceden a la Generalitat el archivo histórico del Castell del Remei (Lleida)

La consellera de Cultura Sònia Hernández en el acto de cesión del archivo del Castell del Remei - GOVERN

LLEIDA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Castell del Remei ha cedido su archivo histórico a la Generalitat para su ingreso en el Arxiu Comarcal del Pla d'Urgell, en un acto con la presencia de la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

Situado en Planelles, el Castell del Remei está reconocido por su valor histórico, artístico y arquitectónico, así como por su arraigada tradición vinícola y religiosa, informa el departamento este miércoles en un comunicado.

Hernández ha afirmado que el Castell del Remei ocupa "un lugar destacado como protagonista de la modernización del sector vitivinícola y de la transformación económica de las Terres de Ponent", y ha dicho que gracias a archivos de empresa como este se pueden comprender mejor los procesos económicos y las transformaciones sociales.

El Castell del Remei está vinculado a la familia Girona, una de las más influyentes de la burguesía catalana del siglo XIX que lo adquiere en 1853 y que participó en proyectos de impulso económico como el Banc de Barcelona, el ferrocarril de Zaragoza a Barcelona y el Canal d'Urgell.

En 1982, Armando Cusiné Benavent adquirió la finca a los herederos de la familia Girona y su hijo es el actual propietario, que ha impulsado la recuperación, modernización e innovación de la bodega y en 2022 se creó la Fundació Castell del Remei con la voluntad de preservar el patrimonio de la finca histórica.