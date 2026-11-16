Cellnex ejecuta el 100% de su programa de recompra por un importe de 200 millones de euros

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Cellnex ha ejecutado el 100% del programa de recompra de acciones aprobado por el consejo de administración en julio por un importe de 200 millones de euros, según ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se han adquirido 492.309 acciones del 9 al 13 de noviembre a un precio ponderado de 26,7 euros, hasta alcanzar el total de 7.861.372 acciones recompradas.
La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones ha finalizado el proceso de recompra habiendo adquirido un 1,18% de su capital social.