Cellnex ejecuta un 8% de su programa de recompra de acciones por 15,27 millones

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom, a 2 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha alcanzado una ejecución del 8% del programa de recompra de acciones aprobado por el consejo de administración en julio por un importe de 15,27 millones de euros sobre el máximo de 200 millones, según ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En total, el número de acciones compradas hasta el 14 de agosto de 2026, en el marco de la ejecución del programa de recompra asciende a 563.133.

En la última semana, entre el 10 y el 14 de agosto, la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones ha adquirido un total de 343.992 acciones propias a un precio medio ponderado de 27,40 euros por título.