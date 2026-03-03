Cellnex gestiona 60 millones de llamadas al año y 10 millones de GPS diarios de la red Rescat

La sala del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) en Barcelona. - EUROPA PRESS

La compañía Cellnex Telecom asegura la operatividad de la red de radiocomunicaciones de emergencias y seguridad de Catalunya (Rescat), que gestiona anualmente más de 60 millones de llamadas de grupo de cuerpos de seguridad como los Mossos d'Esquadra y Bombers de la Generalitat, además de procesar 10 millones de actualizaciones de posición GPS cada día.

Según las cifras compartidas por la compañía y Protección Civil este martes con medios de comunicación, la infraestructura de Rescat se articula a través de 321 estaciones Tetra ('Terrestrial Trunked Radio') y 150 extensores de cobertura que garantizan el servicio al 99% del territorio catalán y da soporte a más de 60.000 usuarios, incluyendo a los principales cuerpos de seguridad y emergencias de Cataluña.

Además, la infraestructura operada por la firma de telecomunicaciones soporta más de 600.000 horas de comunicaciones de voz al año, facilitando la coordinación en tiempo real de los servicios de emergencia y seguridad de la Generalitat y garantizando la comunicación y las operaciones durante desastres naturales o de emergencia, han valorado desde Protección Civil.

La empresa gestiona también redes críticas como Comdes (Comunidad Valenciana), Resgal (Galicia) y Red Tetra (Navarra), que funcionan al margen de las redes tradicionales de telefonía móvil e "incluso cuando el resto no funciona y cuando el resto del país se ha parado", como durante el apagón en España en 2025 o la Dana de Valencia, han valorado desde Cellnex.

En concreto, Cellnex es propietario de la propia infraestructura, y se encarga también de operar y mantener la misma y cuenta con servicios móviles de emergencia que se trasladan a lugares críticos cuando es necesario y en función de las necesidades de los cuerpos de emergencia, con los que están en contacto.

REDES DE SERVICIO CRÍTICO

Además de estas redes de misión crítica, Cellnex también opera redes de servicio crítico, aquellas que, aunque no dan servicio a los cuerpos públicos de emergencia, tienen un propio sistema que "es crítico que funcione", explica la empresa, como empresas de trenes y nucleares.

En el caso de Catalunya, además de Rescat, la empresa también trabaja de la mano de, por ejemplo, la central nuclear de Vandellós (Tarragona) o redes de metro.

'BROADBAND'

El Global Sales Excellence & Marketing Director de Cellnex, Antoni Liria, ha afirmado que actualmente la empresa está estudiando empezar a gestionar estas redes a través de banda ancha o 'broadband', lo que permitiría ganar velocidad en las conexiones también a la hora de compartir, por ejemplo, imágenes.

Aunque aún nadie está desplegando este tipo de conexiones, principalmente por un tema de coste, aclara Liria, la empresa está trabajando sobre esta posibilidad entre otros, para la red Rescat.

La empresa también ha puesto en marcha un plan para expandirse en otros países europeos, entre los que destacan Portugal y Reino Unido, donde ya está presente, pero también Polonia, Italia y Suecia, donde ha adquirido algunas infraestructuras con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de conectividad.