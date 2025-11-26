Cellnex e IB Digital impulsan el despliegue de la radio digital DAB+ en Baleares

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cellnex y la Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions (IB Digital) han impulsado el despliegue de la radio digital DAB+ en Baleares, informa la empresa en un comunicado este miércoles.

Se trata de la "primera red autonómica de radio digital DAB+ en España, que dará servicio integral a todas las Islas Baleares" y está previsto que los trabajos se inicien antes de que acabe este año y se completen en 18 meses.

Esta red permite albergar más programas por múltiplex, mejorar la experiencia de escucha, añadir información asociada al contenido y optimizar la eficiencia espectral respecto a la radiodifusión analógica tradicional.

Gracias a esta tecnología, IB3 Radio podrá iniciar sus emisiones digitales y se abre la puerta a la incorporación de concesionarios privados autonómicos en los próximos meses, impulsando la oferta radiofónica y la innovación audiovisual en Baleares.

A diferencia de experiencias piloto, el despliegue en Baleares es una red en explotación real, diseñada para prestar servicio estable y escalable desde el primer día, con vocación de continuidad y crecimiento.