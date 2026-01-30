Cellnex recibe un doble reconocimiento en los TMT Finance Awards EMEA 2026 celebrados en Londres

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha sido reconocida con dos galardones en los TMT Finance Awards EMEA 2026 celebrados este jueves en Londres: el premio a la operación 'Shackleton' en la categoría Europe Towers Deal (premio a la mejor operación de torres en Europa) y el de 'CEO of the Year' para Marco Patuano.

En nombre de Cellnex recogieron los premios la Group Finance & Treasury Director, Carolina Cuartero, y el Group M&A Director, Tobias M.Schwender, informa la compañía este viernes en un comunicado.

Los TMT Finance Awards EMEA reunieron a inversores, banqueros y operadores para celebrar las operaciones más relevantes de infraestructuras digitales.

En la categoría 'Europe Towers Deal', el jurado distinguió 'Shackleton', la operación por la que Phoenix Tower International (PTI) adquirió el 100% del negocio de Cellnex en Irlanda por aproximadamente 971 millones de euros.

Marco Patuano recibió el galardón 'CEO of the Year', que reconoce su liderazgo "durante una etapa clave" para el sector europeo de infraestructuras digitales, marcada por la transformación estratégica y la disciplina financiera.

"Estos dos premios son un reconocimiento a la disciplina y al trabajo en equipo que definen a Cellnex. 'Shackleton' fue una ejecución exigente y de gran calidad que reforzó nuestro enfoque estratégico, mientras que el reconocimiento al CEO refleja la labor colectiva de nuestras personas y socios en toda Europa", manifestó Patuano.

CUARTERO Y SCHWENDER

Carolina Cuartero aseguró que la distinción Europe Towers Deal para 'Shackleton' subraya su "disciplina en la asignación de capital" y ha explicado que completar la operación en Irlanda simplificó su cartera y respaldó su hoja de ruta hacia retornos sostenibles para el accionista, en sus palabras.

Tobias M. Schwender dijo que 'Shackleton' demostró "la capacidad de Cellnex para entregar operaciones complejas de extremo a extremo, desde la estructuración y la diligencia debida hasta el cierre", gracias a una estrecha colaboración transversal y a la coordinación con sus socios.