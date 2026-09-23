Cellnex reordena su 'Corporate Affairs' con el fichaje de Leonor Altamira y la división de áreas

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha reorganizado el área de 'Corporate Affairs' de la compañía, en el marco del despliegue de la estructura organizativa aprobada por el consejo de administración en febrero, a través del nombramiento de Leonor Altamira como nueva directora de 'People & Culture' y la división de las áreas de Comunicación y Asuntos Públicos.

La empresa ha incorporado este junio a Altamira con el objetivo de reforzar la función estratégica de 'People & Culture' --integrada dentro de 'Corporate Affairs'-- en "la transformación y el crecimiento orgánico de Cellnex", ha informado en un comunicado este miércoles.

En paralelo, la empresa también ha separado Comunicación y Asuntos Públicos en dos áreas diferenciadas por "la distinta naturaleza de ambas disciplinas y la voluntad de dotar a cada una de ellas de mayor foco y capacidad de interlocución".

Ambas áreas reportan ante el secretario general y del Consejo, Xavier Pujol, que ocupa también el cargo de director de 'Corporate Affairs', conformada ahora por 'People', Comunicación, Asuntos Públicos, Regulación y Asuntos europeos, Legal, Gobierno Corporativo y Compliance; mientras que el hasta ahora director global de Comunicación y Asuntos Públicos, Ignacio Jiménez-Soler, ha abandonado la compañía por decisión propia, ha detallado Cellnex.