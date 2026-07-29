Un centenar de manifestantes en Barcelona en solidaridad con las víctimas del Pride de Berlín - PRIDE BARCELONA

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unas 120 personas según la Guàrdia Urbana de Barcelona, y 300 según los organizadores, se han manifestado este miércoles en la plaza Universidad de Barcelona en solidaridad con las víctimas del atropello masivo durante la celebración del Pride de Berlín este fin de semana.

Convocadas por Pride Barcelona y por la Plataforma d'Entitats LGTBIQ+ de Catalunya, han condenado la violencia y el odio hacias las personas LGTBIQ+ y han reivindicado la defensa de los derechos humanos, la libertad y la democracia "ante el aumento de los ataques contra el colectivo en todo el mundo", informan en un comunicado.

Ha participado en la concentración el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha sostenido que el atropello de Berlin "no es sólo un ataque al colectivo, sino un ataque a los valores LGTBI en el mundo y en Europa, contra los valores democráticos, la diversidad y el derecho de amar como queramos".

Por su parte, el coordinador del Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Cristian Carrer, ha reivindicado la vigencia del Orgullo como herramienta de lucha y para "conquerir espacios", algo que ve necesario ante el aumento de agresiones.

La vicepresidenta de Pride Barcelona, Maria Giralt, ha llamado a la unidad frente al odio: "No permitiremos que este ataque sea utilizado para dividir a la sociedad y alimentar más odio", y el presidente de la Plataforma d'Entitats LGTBIQ+ de Catalunya, Alberto Martín, ha calificado el atentado de Berlín de ataque a la libertad.