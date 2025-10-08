Un centenar de personas protestan en Barcelona para que liberen a activistas de una segunda flotilla. - THOUSAND MADLEENS TO GAZA

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 110 personas, según la Guardia Urbana, han protestado este miércoles ante la Delegación del Gobierno en Barcelona para exigir la liberación de los activistas de una "segunda flotilla" interceptada por el ejército israelí cuando se dirigía a Gaza este miércoles.

Se trata de la flotilla organizada por Thousand Madleens to Gaza y la Freedom Flotilla Coalition, cuyo propósito era "romper el bloqueo ilegal de Israel sobre el enclave y entregar ayuda humanitaria vital a la población civil que padece hambre", informan los organizadores de la concentración en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Es por ello que exigen la liberación inmediata de todos los detenidos, entre ellos españoles, el acceso consular y la protección de los gobiernos nacionales de los detenidos y que Israel "rinda cuentas por sus repetidas violaciones del derecho internacional".