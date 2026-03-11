La centenaria Droguería Rovira, galardonada en los Global Innovation Awards (GIA) 2025-2026

Acto de entrega del premio - DROGUERIA ROVIRA

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La centenaria Drogueria Rovira de Barcelona ha sido reconocida como ganadora a nivel español de los Global Innovation Awards (GIA) 2025-2026, uno de los galardones internacionales más prestigiosos del sector del comercio especializado en productos para el hogar.

Los Global Innovation Awards (GIA), organizados por la International Housewares Association, reconocen cada año las mejores tiendas especializadas del mundo por su nivel de excelencia en retail, innovación, presentación del producto y experiencia de compra, informa la droguería en un comunicado este miércoles.

"Los ganadores nacionales representan a sus países en la ceremonia internacional que se celebra en Chicago (Estados Unidos). Para Drogueria Rovira, este reconocimiento tiene un significado muy especial", explican.

Fundada en 1910, la tienda ha mantenido a lo largo de más de un siglo "una clara vocación de servicio, asesoramiento experto y preservación del comercio especializado, convirtiéndose en un establecimiento emblemático de la ciudad de Barcelona".

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Actualmente gestionada por la cuarta generación de la familia, Drogueria Rovira "combina tradición e innovación", con una cuidada selección de productos, un fuerte vínculo con los clientes y una experiencia de compra basada en el conocimiento del producto y el trato personalizado.

El establecimiento dedica este premio a las generaciones que les han precedido, a la familia, al equipo de profesionales que forman parte "y, muy especialmente, a los clientes de toda la vida, que han hecho posible la continuidad de este proyecto centenario".