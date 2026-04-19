El Centre d'Estudis Jurídics abre 8 becas de colaboración para estudiantes de máster y posgrado

Las becas permiten adquirir experiencia práctica en el ámbito de la justicia - JUSTÍCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, ha abierto una convocatoria de 8 becas de colaboración para estudiantes universitarios de máster y posgrado para este 2026.

Esta iniciativa pretende facilitar el conocimiento práctico del funcionamiento de la Administración pública y "contribuir a la formación especializada de los futuros profesionales en el ámbito de justicia", informa el departamento en un comunicado este domingo.

Los beneficiarios contarán con el apoyo y la supervisión de un tutor del centro y la convocatoria prevé 5 becas en formación en materias propias del centro; 1 en archivo y gestión administrativa; 1 en biblioteconomía y documentación para la bibliotecas del CEJFE; y 1 en comunicación y difusión.