El centro cívico Can Deu probará en Barcelona un ocio nocturno cultural alternativo

Can Deu - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado en el Centre Cívic Can Deu la prueba piloto sobre una oferta nocturna de ocio "saludable y accesible, más allá del ocio tradicional, para diversificar el perfil de usuarios", con propuestas culturales.

Por eso, este centro cívico de Les Corts abrirá también los jueves hasta las 23 y de viernes a sábado hasta las 24 para "nuevas actividades culturales y de dinamización", informa el Ayuntamiento este jueves en un comunicado.

El servicio se adjudicará el primer trimestre de 2026, y se prevé que del 1 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2027 haya talleres, charlas, conferencias, espectáculos, presentaciones de libros, conciertos, monólogos y otras actividades.

También se pretende fortalecer la escena cultural local con artistas, creadores y pequeños negocios "que a menudo no tienen cabida en una oferta nocturna homogénea".

COMISIONADA DE LA NOCHE

La comisionada de la Noche del Ayuntamiento de Barcelona, Carmen Zapata, ha afirmado que la iniciativa da respuesta a "la demanda, especialmente de jóvenes, pero también de personas no tan jóvenes", de tener horarios más amplios y una oferta de ocio diversa.

Además, considera que "estos espacios se convierten mucho más que en equipamientos: son refugios climáticos, sociales y culturales".

Es una propuesta de la Medida de Gobierno 'Iniciativas para la gestión integral de la noche 2025-2027'.