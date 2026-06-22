Cepyme y Foment alertan de un "estancamiento" de las pymes y del impacto del alza de los costes

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, el presidente del Consell Territorial de la Pime de Foment del Treball, Pep Garcia, y el director de Economia i Polítiques Sectorials de Cepyme, Francisco Vidal, este lunes en Barcelona. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y Foment del Treball han alertado del "estancamiento" de la actividad de las pequeñas y medianas empresas, especialmente de las microempresas, así como del fuerte impacto del alza de los costes en su viabilidad.

Así se desprende del 'Indicador Cepyme sobre la Situación de la Pyme' del segundo semestre de 2025, presentado este lunes en la sede de Foment en Barcelona, y que ha contado con la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; el presidente del Consell Territorial de la Pime de Foment del Treball, Pep Garcia, y el director de Economia i Polítiques Sectorials de Cepyme, Francisco Vidal, recoge la patronal en un comunicado.

De Miguel ha valorado que, aunque las pymes españolas mantienen la resiliencia, también muestran señales de cansancio estructural, y ha defendido que el principal riesgo es la evolución de los costes.

En concreto, el análisis muestra que un incremento de costes operativos acumulado del 25% desde 2019, lo que ha erosionado los márgenes empresariales, y de los costes laborales, con un alza a un ritmo anual de un 4,3% de media desde 2021.

"Ya no es únicamente cuanto crecen, sino hasta que punto pueden continuar creciendo en un entorno de graves tensiones geopolíticas", ha explicado De Miguel.

Durante la presentación, Garcia ha sostenido que las pymes "resisten", pero lo hacen en un entorno cada vez más exigente, y ha añadido que las empresas no necesitan únicamente discursos de reconocimiento, sino las condiciones para competir, para lo que ha pedido estabilidad normativa, menos burocracia o formación adaptada a las necesidades de las empresas.

INDICADOR

El informe refleja que el Indicador Cepyme se situó en 6,1 puntos en el segundo semestre del ejercicio, ligeramente por debajo de los dos trimestres anteriores, y lejos de los niveles de más de 7 puntos entre 2017 y 2017.

Resalta también la diferencia entre las pymes y las empresas de tamaño medio, que sí registran una tendencia positiva, y una diferencia de más de 5 puntos en el incremento de costes laborales desde el primer trimestre de 2021: los de las empresas pequeñas y microempresas han aumentado un 28,7% y 29%, respectivamente, y en las medianas un 23,4%.

VENTAS Y OCUPACIÓN

Respecto a las ventas, en términos nominales han aumentado un 6,3% en el último trimestre de 2025, mientras que en términos reales, el incremento de las ventas medidas en euros con el mismo poder adquisitivo es de un 4,9%.

En el ámbito laboral, las ocupación generada por las pymes ha aumentado un 1,8% interanual en el cuarto trimestre del ejercicio anterior, aunque "se aprecia una desaceleración progresiva", especialmente entre las microempresas, que encadenan un año con incrementos inferiores al 0,9%.