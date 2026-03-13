Cerca de 1.200 entidades y empresas de Barcelona, reconocidas por sus prácticas sostenibles

Miembros del programa Compromiso para la Sostenibilidad Turística Barcelona - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Destinació Barcelona ha alcanzado un máximo de certificaciones del programa Compromiso para la Sostenibilidad Turística Barcelona, proyecto compartido por el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona con la colaboración de la Cámara de Barcelona y el Consorci de Turisme de Barcelona.

Este año, un total de 1.198 entidades y empresas han recibido la certificación del programa, de las que 121 son nuevas adhesiones y 1.077 renovaciones del distintivo, informa la entidad cameral en un comunicado este viernes.

Por territorios, 613 reconocimientos se encuentran en Barcelona ciudad y 585 en el resto de la provincia.

Este programa, dirigido a empresas, servicios y entidades públicas de la ciudad y las comarcas de Barcelona, tiene como objetivo promover un turismo responsable y alineado con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, así como las directrices internacionales de sostenibilidad turística.

Las organizaciones que forman parte del programa reciben un certificado que acredita su compromiso con los valores del proyecto, que también quiere reforzar a Barcelona como destino turístico responsable.