Cerrado el andén de la parada de Metro de Liceu de Barcelona por el temporal de lluvia

Archivo - Varias personas viajan en el metro de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El episodio de lluvias que está afectando a Catalunya este sábado ha obligado a cerrar el andén de la estación de Liceu de la L3 de Metro de Barcelona en sentido Zona Universitària, y también están cerrados algunos accesos de la L1 en las paradas Urquinaona y Marina, la L3 en Catalunya y la L11 en Can Cuiàs.

Según ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) vía X, los accesos afectados son los de Bruc en la parada de Urquinaona; Almogàvers en la parada de Marina (L1); La Rambla y Pelai en la estación de Catalunya (L3) y el acceso por Les Fustes a la estación de Can Cuiàs (L11).

A causa de los problemas en el andén los trenes de la L3 no paran en Liceu en dirección Zona Universitària.