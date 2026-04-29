CEU UAO y Badalona Serveis Assistencials impulsan la formación de futuros profesionales de salud

Momento de la firma del convenio - CEU UAO

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) y Badalona Serveis Assistencials (BSA) firmaron este martes un convenio marco de colaboración docente para impulsar la formación de futuros profesionales de la salud, informan en un comunicado este miércoles.

Entrará en vigor a partir del curso 2026-2027 y, con este acuerdo, el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la CEU UAO, como Enfermería y Medicina, podrá realizar sus prácticas formativas en los centros asistenciales de BSA.

Este acuerdo supone el "primer paso indispensable" para que esta entidad sanitaria y social municipal se convierta en una organización universitaria de referencia de la CEU UAO, y muestra la apuesta de la universidad por reforzar la formación práctica y el contacto del alumnado con entornos profesionales reales.

El acto de presentación del convenio contó con el alcalde de Badalona (Barcelona) y presidente del Consejo de Administración de BSA, Xavier García Albiol; la vicepresidenta del Consejo de Administración de BSA y quinta teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Badalona, Eva Guillén; y el gerente de BSA, Toni Salas.

Por parte de la CEU UAO asistieron el rector, Arcadi Gual; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, Jordi Palés; el vicerrector de Calidad, Estrategia Universitaria e Internacionalización, Swen Seebach; el vicerrector de Ordenación Académica y Digitalización, Joan Ripoll; y la gerente, Marta Morell.

El convenio amplía el acuerdo firmado en 2025, que regulaba exclusivamente las prácticas del grado de Enfermería, y se recuerda que actualmente BSA ya acoge estudiantes de este grado en sus centros, principalmente en el ámbito de Atención Primaria.