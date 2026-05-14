La CGT interpone un recurso contra la Generalitat ante el TSJC por la infiltración de los Mossos

La abogada Mireia Salazar, la secretaria general de CGT, Laura Gené, y la abogada Mireia Bazaga, en rueda de prensa este jueves por la tarde en la sede de la CGT en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

CGT Ensenyament ha interpuesto este jueves un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) contra la actuación de la Conselleria de Interior de la Generalitat por la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente.

Lo ha explicado en rueda de prensa la secretaria general de CGT Enseyament, Laura Gené, quien asegura que está preocupados por la situación y el hecho de que se "reconozca que es un error", en referencia a las explicaciones que dió este miércoles la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

"Nos preocupa. Con un PSC así, casi que la extrema derecha ya la tenemos gobernando. Estamos preocupados porque lo que fueron a salvar ayer, desde nuestro punto de vista, tanto Parlon como Trapero, fue la imagen de los Mossos d'Esquadra", insiste.

Recrimina que no dieron explicaciones sobre el porqué de este operativo y bajo qué indicios se ordenó y apunta a que "en el relato se hizo evidente que esto ha pasado otras veces" y remarca que se trata de una decisión política muy grave y que no debería haber ocurrido.

Este es el primer recurso contra esta infiltración, aunque los servicios jurídicos de los sindicatos educativos Ustec·Stes y La Intersindical también están trabajando para presentar sus respectivas demandas por estos hechos, y desde CGT no descartan que se puedan unir todos más adelante.

DEMANDA

La abogada de CGT Ensenyament, Mireia Salazar, ha explicado que el recurso se ha interpuesto por considerar que esta infiltración "supone una vulneración de derechos fundamentales", concretamente del derecho a la huelga, a la libertad sindical y también a la manifestación de los asistentes a aquella asamblea, que tuvo lugar el 6 de mayo en el Institut Pau Claris de Barcelona.

Recuerda que este operativo se llevó a cabo en una asamblea para coordinar acciones relacionadas con la convocatoria de huelga educativa en toda Catalunya de este martes, además de que señala que estas agentes, que iban de paisano, no se identificaron como tal, sino que con una "identidad falseada", diciendo que eran docentes.

Exigen que se les remita el expediente administrativo completo, así como toda la información sobre quién ordenó el operativo, bajo qué condiciones y qué ponderación se hizo de afectación a los derechos fundamentales bajo el argumento de "sostener el orden público".

"Atendiendo a la gravedad de los hechos, tras las aclaraciones de la Conselleria de Interior, queremos que se nos remita toda la información", e insiste en que, en el marco de movilizaciones, esta actuación pone de manifiesto una criminalización, dice, del movimiento sindical.

TIENEN "SOSPECHAS" DE OTRAS POSIBLES INFILTRACIONES

Por otro lado, la abogada Mireia Bazaga afirma que están preocupados por las explicaciones dadas por Parlon y Trapero porque se puede presumir que "puede haber habido infiltraciones no solo en esta acción sino, en muchas otras".

En este sentido, avanza que han presentado a la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra un requerimiento para que les envíen documentación sobre las "infiltraciones de los Mossos en reuniones, asambleas y movilizaciones dentro de la CGT que puedan haber ordenado".

Explica que piden el listado de operaciones policiales de los últimos 10 años porque tienen "sospechas" a raíz de las declaraciones de Parlon y consideran que tienen derecho a conocer estas circunstancias.