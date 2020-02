Chacón anuncia la creación de una oficina de dinamización de la propiedad intelectual

Publicado 04/02/2020 18:21:04 CET

Empresa y Conocimiento contará con 1.592 millones en 2020, un 17,5% más

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha anunciado la creación de una oficina de dinamización de la propiedad intelectual para que contribuya a consolidar Catalunya como una región innovadora: "Si la innovación es clave, la protección es un prerrequisito para la innovación".

Lo ha explicado este martes en comisión parlamentaria, donde ha comparecido para explicar el presupuesto 2020 de su departamento, que contará con 1.592 millones de euros, lo que supone un aumento del 17,5% --que llega en todos los ámbitos competenciales del departamento-- y 237,3 millones de euros respecto a las cuentas de 2017.

La consellera ha defendido la diversificación, dinamización y crecimiento de la economía catalana, y ha señalado que, pese a ser más abierta y, por consiguiente, expuesta a los movimientos globales, ha conseguido "mantenerse como las economías más dinámicas de la zona euro".

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

La Conselleria destinará 1.068,86 millones de euros (67%) a financiar las universidades y las becas, 233,3 millones a fomentar la actividad económica y la innovación (15%), 203,58 millones de euros a la investigación y el desarrollo (13%) y 86,2 en la dirección y administración generales (5%).

Chacón ha explicado que destinará más de 50 millones en políticas de apoyo a la industria que deben permitir avanzar en el cumplimiento del Pacte Nacional per a la Indústria y 2,9 millones de euros al plan de Automoción y de Movilidad, para el que esperan tener más recursos, ha dicho en el turno de réplica.

El departamento ha decidido destinar 27,23 millones de euros en políticas de innovación, de los que 19 millones van destinados a instrumentos de oferta tecnológica --Eurecat, Leitat y Tecnio--, y una parte irán a la creación de la nueva oficina de dinamización de la propiedad intelectual.

Chacón ha avanzado que este año el programa 'Catalonia exponential' se extenderá a Israel, China y Austin (Texas), y en este último sitio creará una nueva antena para conocer sobre el terreno el ecosistema de empresas emergentes de la zona, y ha explicado que destinará 1,83 millones de euros a impulsar las 'startups' de Catalunya con la estrategia 'Startups catalonia'.

La consellera, que ha defendido la internacionalización de la empresa catalana como una prioridad absoluta del departamento, ha explicado que invertirán 18 millones de euros en promocionarla, con 16,5 millones a consolidar la red de Oficinas Exteriores de Comercio e Inversiones.

Ha explicado que invertirán 1,4 millones al impulso de la competitividad empresarial a través del Consell de Cambres y ha dicho que este año prevén terminar la Ley de cámaras, donde determinarán su rol y su financiación "sin romper el modelo de concertación social".

57 MILLONES PARA REDUCIR TASAS

El departamento también destinará 83,22 millones de euros en ordenación, fomento y promoción turística, lo que supone un 43,28%; 49,4 millones de euros en acciones de descarbonización en el ámbito de la industria, y 8,19 millones de euros en políticas de ordenación, control e información sobre el consumo.

En el ámbito universitario, la consellera ha afirmado que de los 1.068 millones a políticas de educación universitaria y becas, un 18% más que en 2017, se incluye 57 millones para la "reducción universal" de un 30% de las tasas universitarias, aunque Chacón ha admitido que, a título personal, no era partidaria de una bajada lineal.

La financiación de las universidades públicas pasa de los 771 millones de euros en 2017 a los 912 en 2020 --"seguramente no es toda la que desearíamos", ha remarcado--, un incremento de 140 millones, donde se incluye también la partida del Plan Serra-Húnter, de 12 millones de euros.

En investigación, que Chacón ha calificado como "puntera" en Catalunya, el presupuesto prevé 203,5 millones de euros e incluye 9,5 millones para consolidar el programa de fomento de la investigación en las universidades (Profor) y un incremento de 3,7 millones para fortalecer el programa Icrea de investigadores, hasta llegar a los 32,1 millones.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

En las intervenciones de los grupos parlamentarios, el diputado de Cs Martí Pachamé ha calificado los Presupuestos de "decepcionantes" y ha señalado que se ha perdido la oportunidad para dar un verdadero impulso a la economía catalana.

Alícia Romero (PSC) también ha calificado las cuentas catalanas de decepcionantes y ha considerado que llegan tarde tanto en lo político como en lo social: "Estoy enfadada con el Govern, el presupuesto muestra una mirada corta con los retos que afronta el país".

Desde los comuns, Lucas Ferro ha lamentado que el peso e importancia estratégica de la Conselleria de Empresa y Conocimiento no es compartida por el conjunto del Govern, y que no haya más dinero destinado a Industria y no se dé la importancia necesaria a la dirección estratégica: "Hemos perdido diez años en energías renovables".

Daniel Serrano (PP), que ha avanzado que presentarán una enmienda a la totalidad, ha sostenido que las nuevas cuentas catalanas llegan en un marco político que no es el más adecuado: "Carece de ambición, se nota el sesgo de izquierdas de estos presupuestos".

El diputado de JxCat Ferran Roquer ha criticado la "deslealtad" de reparto de dinero por parte de las administraciones públicas y que el nivel de ejecución presupuestaria del Estado entre 2015-2018 fue del 65%, y ha defendido que más presupuesto --237,3 millones-- en el departamento implica mejores políticas.