Chacón: "El sector turístico catalán está sufriendo lo que no está escrito"

Asegura que se están registrando ocupaciones del 15% e insiste en ayudas directas y alargar ERTE

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha asegurado este lunes que "el sector turístico catalán está sufriendo lo que no está escrito" con la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha indicado que se están registrando ocupaciones de sólo un 15%.

Y es que ha recordado que Catalunya recibió el año pasado 19 millones de turistas extranjeros, que desembolsaron 21.000 millones de euros, unas cifras a las que el turismo doméstico no se podrá acercar este 2020.

El sector turístico se enfrenta a una pérdida de facturación de 15.000 millones de euros, por lo que Chacón ha insistido en alargar los ERTE hasta marzo de 2021 y en ayudas directas al sector: "De todos los ERTE registrados en Catalunya, un 25% son del sector turismo".

Ha asegurado que Catalunya es un destino turístico seguro, y que algunas de las recomendaciones realizadas por algunos países como Francia de no visitar la comunidad se basan en que quieren retener el turismo doméstico frente a los países vecinos.

La consellera ha considerado una "perversión" tener que escoger entre salud y economía, y ha defendido que el sector turístico ha hecho todas las inversiones necesarias para prestar un servicio con garantías.

En cuanto al sector del comercio, ha recordado que un 30% de los comercios no podrá volver a subir la persiana, y ha pedido 4.000 millones en ayudas para impulsar la digitalización del sector, así como para invertir en formación y diversificación.

Preguntada por las negociaciones entre Nissan y los sindicatos, ha apuntado que lo importante es cuidar todo el ecosistema de startups y centros tecnológicos: "Estamos trabajando en inversiones industriales que supongan la creación de puestos de trabajo".

"CÓMODA" EN EL PDECAT

Respecto a su posición en el PDeCAT, ha asegurado que es un partido en el que se siente cómoda: "Es muy importante el cómo, con quién y el qué vamos a hacer en los próximos meses".

"No hay ningún postulado ideológico que me moleste. Tenemos que ir a sumar y espero no tener que escoger", ha finalizado la consellera.