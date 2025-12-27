La CHE activa la vigilancia en Tarragona por posibles crecidas en barrancos y cauces menores

Evolución pluviométrica en la cuenca del Ebro - CHE - AEMET

TARRAGONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha activado la vigilancia este sábado sobre posibles crecidas súbitas en barrancos y cauces menores, ante los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por lluvias intensas en la provincia de Tarragona.

En las zonas del litoral y prelitoral sur de Tarragona puede haber lluvias intensas (de hasta 20 l/m3 en 1 hora) y persistentes (de hasta 80 l/m3 en 12 horas), informa la CHE en un comunicado.

Por eso recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos y seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil.