La CHE advierte de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores en Tarragona por las lluvias

Imagen de la zona de la alerta - CHE

TARRAGONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas en barrancos y cauces menores de la zona litoral del tramo bajo del río Ebro en Tarragona este martes ante el pronóstico de lluvias intensas emitido por la Aemet.

También ha recomendado hacer un seguimiento de la evolución meteorológica e hidrológica a través de la wed de Meteocat, de la Aemet y del SAIH del Ebro, y seguir las recomendaciones de los servicios de Protección Civil, en un comunicado este martes.

La agencia estatal de meteorología ha hecho un pronóstico de lluvias intensas de al menos 20 litros por metro cuadrado en 1 hora para el área litoral de Tarragona.