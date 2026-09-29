La CHE alerta de crecidas súbitas por lluvias en cauces menores y barrancos en Lleida y Tarragona

Mapa de los avisos - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

LLEIDA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de que este martes por la tarde se pueden producir crecidas súbitas en barrancos y cauces menores de cuencas correspondientes a las provincias de Lleida y Tarragona.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este martes avisos amarillos de por riesgo de lluvia intensa en las zonas citadas.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos permanecer atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.