Chloe Dalton dedica una "carta de amor al mundo salvaje" y vivir con un animal en 'La liebre y yo'

La escritora y asesora política Chloe Dalton antes del encuentro con periodistas este jueves en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora y asesora política Chloe Dalton ha dedicado una "carta de amor al mundo salvaje" en su libro 'La liebre y yo' (publicado en castellano por Libros del Asteroide, y como 'Llebretó', en catalán, por Periscopi), donde explora la convivencia con un animal a raíz de su experiencia criando a una liebre en la pandemia.

En un encuentro este jueves con periodistas en Barcelona, ha asegurado que es una historia sencilla que puede llegar a muchas personas que a priori pensarían que este libro no es para ellas: "Yo soy una mujer de la ciudad, no soy veterinaria o conservacionista".

"Soy urbanita. Las posibilidades de acabar cohabitando con una liebre eran muy improbables"; ha asegurado que este libro, para ella, es una carta de esperanza y optimismo, y defiende la idea de que se puede encontrar un mejor equilibrio entre la naturaleza y el mundo humano.

El libro habla de cómo Chloe en pleno confinamiento, huyendo de Londres (Reino Unido), se instaló en un antiguo granero en los campos donde había pasado su infancia y allí descubre una cría de liebre, que acaba cuidando con la determinación de devolverla a su hábitat.

En este contexto, en el relato --completamente autobiográfico-- Dalton explica cómo convivió ese tiempo con la liebre, a la que, por cierto, nunca le puso un nombre; y obliga a repensar cómo relacionarse con lo salvaje y a aprender a respetar los ritmos.

"NO ME PERTENECÍA, DEBÍA VOLVER A LA NATURALEZA"

"Todo esto lo hice por instinto y porque tenía muy claro desde el principio que la liebre no me pertenecía, debía volver a la naturaleza. Era un animal con un espíritu libre", ha indicado.

Ha explicado que a los 4 meses, la liebre saltó el muro de la finca y salió y que ella pensó que no volvería pero sí que lo hizo por la noche: afirma que ahí se dio cuenta de "hasta qué punto esos 4 meses habían cambiado" su vida y que es cuando empezó a anotar su experiencia, pero sin la idea de escribir un libro.

La autora ha dicho que las historias entre personas y animales atraen desde que se es pequeño y cree que, con un mundo tan "tremendamente acelerado y con incertidumbre", esta historia sobre la experiencia de coexistir con un animal llega a muchas personas y habla de emociones que interpelan a cualquier persona.

"ELLA ME AYUDÓ A ENCONTRAR MI PROPIA VOZ"

Dalton, con experiencia como asesora política, ha asegurado que "nunca" se imaginó que pudiera vivir una experiencia así, ni que tampoco pudiera escribir un libro.

"Para mi era un privilegio poder escribir para otras personas y ese era mi sueño máximo. Pero entonces con la observación de la liebre me di cuenta que mi vida realmente había estado muy camuflada, entre bastidores. Observando a la liebre, con su silencio... ella me ayudó a encontrar mi propia voz", ha añadido.

Además, ha explicado cómo, a pesar de que estaba acostumbrada a escribir discursos para políticos, no tenía vocabulario para describir la naturaleza y que a partir de ahí comenzó un proceso de aprendizaje desde la "inocencia".

"Puede haber mucha belleza en un animal tan común como una liebre. Las liebres son un gran símbolo de resiliencia: supera muchas situaciones contra todo pronóstico. En el momento que vivimos, la liebre podría ser una fuente de inspiración", ha asegurado.

La autora, que ha explicado entre risas que esta misma mañana comprobó las cámaras de la finca y pudo ver a dos nuevas crías de liebre --que cree que deben ser ya las bisnietas de la del libro--, ha remarcado que esta experiencia tuvo "un gran efecto" en ella y que la historia continúa.