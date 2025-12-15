Chris Isaak regresa a Barcelona con un concierto en Paral·lel 62 el 27 de junio

Cartel del concierto - DEKKER EVENTS, FUNHOUSE PRODUCTIONS

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Chris Isaak regresará a Barcelona en 2026 con un concierto en Paral·lel 62 el 27 de junio, dentro de su gira europea para el año que viene, informa en un comunicado este lunes.

Se trata de uno de los escenarios "más significativos de su trayectoria en la ciudad", ya que Paral·lel 62, antiguo Studio 54, fue el espacio que acogió por primera vez al artista californiano en Barcelona hace más de tres décadas.

Su gira europea incluirá, además de la fecha en Barcelona que tendrá un formato de "velada cercana y cargada de emoción", otra actuación en Bilbao, el 26 de junio, dentro del BBK Legends Bilbao.