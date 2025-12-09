El CIAC vuelve a impulsar la edición de la Net Zero Tech 2026

Edición 2026 de la feria Net Zero Tech, que se celebrará entre el 3 y 4 de junio. - NET ZERO TECH

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Clúster de La Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC) ha sellado su colaboración con Net Zero Tech 2026, la feria del sector de la automoción para impulsar la descarbonización e innovación, para impulsar la última edición del evento.

"La renovación de CIAC como entidad colaboradora evidencia la importancia estratégica de la automoción en la transición industrial hacia el Net Zero", ha explicado este martes el foro en un comunicado.

La colaboración para la próxima edición, que se celebrará el 3 y 4 de junio de 2026, se enmarca en el trabajo de ambas entidades en otras ediciones, colaborando en debates y sesiones técnicas alrededor de asuntos como la electrificación, eficiencia energética o la digitalización de procesos industriales.

Según el presidente del CIAC, Josep Maria Vall, tanto el CIAC como Net Zero Tech comparten "un objetivo común", que es impulsar la industria de la automoción como un motor de innovación verde y referencia internacional de eficiencia energética.

En su próxima edición, la feria reunirá en La Farga de L'Hospitalet de llobregat (Barcelona) a 200 ponentes, centros tecnológicos, administraciones y empresas, que abordarán temas como las tecnologías de hidrógeno y biogás, soluciones de digitalización o la captura y reutilización del dióxido de carbono.