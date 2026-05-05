El Cicac promueve herramientas para defender el uso del catalán en los juzgados

Imagen de la mesa inaugural de la jornada - CICAC

TARRAGONA 5 May. (EUROPA PRESS) - Unos sesenta profesionales del Derecho han participado este martes en Tarragona en la XVII Jornada sobre l'Ús del Català a la Justícia, celebrada en el Col·legi de l'Advocacia de Tarragona y organizada por el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), en el que han compartido herramientas y experiencias para promover el uso del catalán en los juzgados.

La jornada se ha organizado bajo el lema 'Parlar català és un dret, no una provocació' y desde el consejo se subraya que el catalán en la justicia "no puede ser percibido como un elemento excepcional ni conflictivo, sino como un derecho reconocido que es necesario hacer efectivo con normalidad", informa el Cicac en un comunicado.

El acto, que ha contado con la participación telemática del conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha reunido autoridades de diferentes organizaciones jurídicas, además de abogados, jueces, procuradores y notarios.