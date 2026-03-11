El Cicac propone que se bonifique hablar en catalán en los juicios del Turno de Oficio

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha pedido incorporar el uso oral del catalán en las salas de vistas dentro del programa de fomento de esta lengua en el Turno de Oficio, una medida impulsada conjuntamente con la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática, ha informado el Cicac en un comunicado este miércoles.

La propuesta plantea que, además de los escritos procesales en catalán (que ya se bonifican en la actualidad), también se incentiven las intervenciones orales de los abogados durante los juicios del Turno de Oficio.

En la actualidad, el programa premia el uso del catalán en los escritos judiciales presentados por profesionales del Turno de Oficio, como demandas, contestaciones o recursos, con el objetivo de reforzar su presencia en el ámbito de la justicia y contribuir a garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración de la justicia en su lengua.

Ahora, el Cicac considera que para avanzar hacia la presencia real y normalizada del catalán en la actividad judicial hace falta extender el programa también al ámbito oral.

El presidente del Cicac, Rogeli Montoliu, considera que gratificar el uso oral del catalán tendría un "efecto catalanizador de la justicia" y sostiene que no es suficiente con compensar los escritos en catalán, por lo que propone que los abogados del Turno de Oficio también perciban un complemento económico si lo hablan.

La petición ya se ha trasladado al Departamnto de Justicia y se ha puesto en conocimiento del Departamento de Política Lingüística y del presidente del Parlament, Josep Rull, así como de diferentes grupos parlamentarios.