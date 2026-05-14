El Cicac sitúa el derecho penitenciario como pieza clave para garantizar los derechos fundamentales

I Jornada de Derecho Penitenciario impulsada por el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) - CICAC

TARRAGONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) y decano del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, David Rocamora, ha reivindicado el derecho penitenciario como un "ámbito esencial para garantizar los derechos fundamentales y asegurar que la ejecución penal de desarrolle con todas las garantías jurídicas y humanas".

Lo ha manifestado este jueves en la I Jornada de Derecho Penitenciario impulsada por el Cicac en Tarragona, que ha reunido a abogados, representantes institucionales y expertos del sector para reflexionar sobre los principales retos actuales vinculados a la ejecución penal y la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, ha informado el Consell en un comunicado.

Rocamora ha destacado la necesidad de continuar impulsando espacios de formación y especialización para los profesionales que trabajan en este ámbito y ha puesto en valor que esta sea la "primera jornada de derecho penitenciario organizada por la Abogacía Catalana".

En este sentido, ha remarcado la voluntad del Consell de consolidad este espacio como "un punto de encuentro estable para compartir experiencias", analizar problemáticas comunes y avanzar en la defensa efectiva de los derechos de los internos.

En esta jornada se han abordado cuestiones de actualidad vinculadas a la práctica penitenciaria, con ponencias y mesas de debate sobre salud mental y sistema penitenciario, clasificación y tratamiento penitenciario, ejecución penal, reinserción, derechos de las personas internas y el papel de la Abogacía especializada en este ámbito.