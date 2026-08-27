El Cicle Gaudí de la Diputación de Barcelona vuelve en septiembre con la película 'Tres adioses'

Fragmento de la película 'Tres adioses' - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cicle Gaudí de la Diputación de Barcelona vuelve este mes de septiembre con la palícula 'Tres adioses', la nueva película de Isabel Coixet, que se podrá ver en 67 municipios de la comarca.

La iniciativa, impulsada por la Acadèmia del Cinema Català, tiene por objetivo acercar el mejor cine con participación catalana a todo el territorio barcelonés, explica la Diputación en un comunicado.

En concreto, 'Tres adioses' se inspira en la obra de la escritora italiana Michela Murgia 'Tres cuencos', y hace un relato delicado sobre las despedidas que transforman y las oportunidades que aparecen.