El ciclo de representaciones teatrales de 'La idea de Europa' empezará en Girona este viernes

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GIRONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La representación de la Comisión Europea en Barcelona y el centro Europe Direct de Girona han organizado la primera función de la obra de teatro 'La idea de Europa', dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato, y que iniciará su ciclo de representaciones este viernes en el Institut Vicens Vices de Girona.

El acto se enmarca en una "jornada de promoción de los valores europeos y de reflexión sobre el presente y el futuro de la Unión Europea", coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España, informa la Comisión Europea este jueves en un comunicado.

Al acto asistirán alumnos de otros 3 centros de la provincia de Girona: el Institut Illa de Rodes, en Roses; el Institut Salvador Espriu, en Salt, y el Institut Josep Brugulat, en Banyoles, con un total de 250 estudiantes.

La función dará paso a un debate entre el público y el actor y director de la obra, Òscar Intente, dinamizado por la ilustradora y escritora Lola Vendetta.

ADAPTACIÓN DEL TEXTO DE GEORGE STEINER

'La idea de Europa' es una adaptación del libreto del mismo título de George Steiner, y se trata de un monólogo acompañado de la música de Ferran Martínez, que pone el texto en boca de diferentes personajes que "reflexionan sobre los distintos puntos de vista de un particular concepto sobre Europa".

La de Girona será la primera de seis jornadas que se celebrarán este año, también con la implicación de los centros Europe Direct locales y alumnos de entre tercero de ESO y primero de bachillerato; la segunda representación tendrá lugar el 5 de mayo en el Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida y le seguirán dos en Barcelona, una en Tarragona y otra en Terres de l'Ebre.