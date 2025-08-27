Cid (Comuns) avisa que sin el cuerpo de inspectores de vivienda no negociarán los presupuestos

Archivo - El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament de Catalunya, David Cid, ha advertido este miércoles al Govern que "no tendría sentido" negociar los presupuestos de 2026 sin poner en marcha el cuerpo de inspectores que debe hacer cumplir la ley de vivienda.

En declaraciones a 'Catalunya Ràdio', recogidas por Europa Press, el portavoz de la formación ha recordado que este cuerpo debería haber estado activo desde antes de las vacaciones.

Cid también ha afirmado que creen que el Departamento de Territorio de la Generalitat, que dirige Sílvia Paneque, "no cree" en la propuesta.