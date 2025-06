Cid (Comuns) avisa de que la legislatura "sería insostenible" si el 'caso Koldo' alcanza a Sánchez

Afirma que serán contundentes si hay pruebas de "alguna derivada" catalana del 'caso Koldo'

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha avisado de que la legislatura española "sería insostenible" si el 'caso Koldo' alcanza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a la financiación del PSOE.

"Si los hechos implican al presidente o a una financiación irregular del PSOE, tendría poco sentido que continuaran contando con nuestro apoyo", ha afirmado en rueda de prensa este martes en la Cámara catalana.

Cid ha asegurado que no quieren un Gobierno de PP con Vox, por lo que ha reclamado que Sánchez dé "todas las explicaciones, todas las garantías", y también ha instado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a llegar hasta el fondo del asunto.

El portavoz de los Comuns también ha tachado de hipócrita la actitud del PP: "Si hay un partido que representa la mafia en España, es el PP", al ser preguntado por cómo valora que los populares vayan a pedir este miércoles la modificación del orden del día del pleno del Parlament para pedir la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el 'caso Koldo'.

Cid considera que quien debe dar explicaciones es Sánchez, a quien ha exigido medidas urgentes para hacer frente a la corrupción, entre las que ha propuesto acabar con los aforamientos y evitar que las empresas implicadas en casos de corrupción puedan acceder de nuevo a la contratación pública.

También ha señalado que si hubiese pruebas de "alguna derivada en clave catalana" del 'caso Koldo', los Comuns actuarán con la máxima contundencia --textualmente--, tras lo que ha defendido que la corrupción no es algo consustancial a la política y no es cierto que haya corruptos en todos los partidos.

MOCIÓN SOBRE TURISMO

Ha detallado que llevarán al pleno de esta semana una moción que pide abrir el debate sobre "los límites de la carga turística que puede asumir Catalunya", y propondrán que el Govern impulse un nuevo plan sectorial de turismo y una nueva ley den turismo y que se establezcan criterios de desconcentración y desestacionalización del turismo.

Esta iniciativa también mencionará la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ya que los Comuns consideran que esta ampliación no puede ser "una excusa para traer a 20 millones de turistas más" a Catalunya, y también consideran que la ampliación del aeródromo no tiene sentido mientras no se arreglen las incidencias en Rodalies.

También ha explicado que han pedido la comparecencia del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y de su secretario general, Pol Gibert, sobre la participación de Illa en el acto del 10 aniversario de Glovo: "En el aniversario de una empresa pirata, el Govern no pintaba nada", ha afirmado Cid.

"Glovo básicamente es una empresa conocida por vulnerar de manera constante los derechos de los trabajadores", ha sostenido Cid, que ha añadido que preguntarán a Sàmper y Gilbert si el modelo de relaciones laborales del Govern es el mismo que el de Glovo.