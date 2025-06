Cid (Comuns) celebra los pactos con el Govern para los suplementos de crédito: "Ahora toca cumplir"

Pactan recursos para refuerzo escolar, comedores y escuela inclusiva, y transporte público, vivienda y sanidad

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha celebrado este lunes los acuerdos que su formación ha alcanzado con el Govern para la convalidación de los tres suplementos de crédito a los recursos de la Generalitat, y ha instado al ejecutivo a cumplirlos: "Ahora toca cumplir".

"Creo que es un buen acuerdo y creo que en estos momentos lo que podemos decir es que el Govern tiene las herramientas, tiene los recursos, y ahora lo que toca es cumplir", ha afirmado en una rueda de prensa desde la sede del partido.

En su opinión, se han acordado medidas que "afectan al día a día de la gente", y que se ha cumplido la voluntad de los Comuns de que, hubiera o no Presupuestos de la Generalitat, se debían cumplir los compromisos del acuerdo de investidura.

Para convalidar este tercer suplemento el miércoles en el Parlament, los Comuns han anunciado un acuerdo para destinar recursos a refuerzo educativo en catalán, inglés y matemáticas, a recuperar los comedores escolares en todos los centros de máxima complejidad de secundaria y a la escuela inclusiva, así como inversiones en transporte público.

Han acordado también destinar 116 millones a mejoras y ampliaciones del Metro de Barcelona, y a estudiar la viabilidad de la línea Orbial Ferroviaria entre Mataró (Barcelona) y Vilanova y la Geltrú (Barcelona), entre otras medidas en sanidad, vivienda y residencias.

CONDICIONAR LOS RECURSOS

Preguntado por cuantos de los cerca de 3.938 millones de suplementos de crédito se destinarán a políticas acordadas con su partido, Cid ha respondido que han alcanzado acuerdos que van más allá de los recursos de los suplementos de crédito: "Lo que marcamos son orientaciones políticas sobre el conjunto de recursos que tendrá la Generalitat".

"Creo que tiene razón la consellera de Economía, nosotros no hemos condicionado solo estos 4.000 millones de euros, sino que hemos condicionado una parte del conjunto de recursos que tiene la Generalitat, que son esos 40.000 millones de euros que debe gestionar la consellera Romero, que es mucho dinero, este 2025", ha añadido.

TEMPOS

Sobre los tempos de las negociaciones y el hecho que no se hayan aprobado hasta junio el conjunto de los suplementos de crédito, Cid ha sostenido que su formación estaba dispuesta a aprobar unos Presupuestos "en tiempo y forma", pero que ha sido el Govern el que ha decidido dividir los suplementos de crédito en 3 y quien ha marcado los tempos.

Ha admitido que no es un escenario ideal cerrar el acuerdo en junio, en sus palabras, y que por ello el Govern puede tener, a su juicio, grandes dificultades para ejecutar los recursos y cumplir con lo acordado: "Aquí es donde el Govern debe buscarse las pilas".

PRESUPUESTOS DE 2026

Sobre las cuentas el año próximo, Cid ha dicho que espera llegar a "un acuerdo satisfactorio en tiempo y forma", es decir, a 31 de diciembre de 2025, y que su grupo lo intentará, aunque ha pedido al Govern que no dé su apoyo por descontado.

"Si desean llegar a un acuerdo con nosotros, antes de aprobar el presupuesto por el Consell de Govern, el acuerdo debe estar cerrado. Esto lo saben, se lo hemos trasladado", ha expresado.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Preguntado por si la posible ampliación del Aeropuerto de Barcelona puede ser un impedimento a alcanzar un acuerdo para 2026, ha dicho que desconoce cuál será la propuesta del Govern: "El Govern sabe cuál es nuestra posición, estamos a la espera de saber cuál es la suya".

"No tiene sentido abrir el debate sobre el Aeropuerto, hasta que Rodalies no funcione a pleno rendimiento. Y a pleno rendimiento significa que tú sepas cuándo pasará el tren, si pasará el tren y si llegarás a la hora. Y para nosotros, mientras esto no esté garantizado, no tiene sentido hablar de otras grandes infraestructuras del país", ha concluido.