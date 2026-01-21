Cid (Comuns) exige al Govern priorizar Rodalies y Regionales: "Le va la legislatura en esto"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, durante una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha exigido este miércoles al Govern que priorice Rodalies y Regionales en materia de infraestructuras tras el accidente mortal en la R4 en Gelida (Barcelona) y ha advertido: "Le va la legislatura en esto".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, Cid ha asegurado que "es intolerable que la mínima incidencia se convierta en una situación de caos con las afectaciones" respecto a las incidencias que sufre el servicio habitualmente.

"Volvemos a insistir, por activa y por pasiva, y esto creo que es una cosa que debe entender el Govern. Se lo hemos dicho muchas veces, le va la legislatura en esto, la máxima y única prioridad en infraestructuras en este país tiene que ser Rodalies y Regionales", ha sostenido.

En este sentido, ha reclamado un acuerdo de país para no priorizar cuestiones como el aeropuerto: "Si tenemos Rodalies que va como va, que la mayoría de días funciona como una tartana, con situaciones como las que hemos vivido, ¿qué sentido tiene que todavía haya quien esté planteando que la prioridad sea el aeropuerto para traer más turistas?".

Asimismo, y preguntado por si pedirán responsabilidades y también si serán en forma de dimisiones, Cid ha defendido ir "paso a paso" y ha afirmado que se tienen que dar explicaciones tanto por parte del Govern como por parte de Adif, que es el titular de la infraestructura.

Por ello, ha pedido la comparecencia en el Parlament de las conselleras de Territorio y de Interior de la Generalitat, Sílvia Paneque y Núria Parlon, que ya han solicitado comparecer, y ha agregado que "a nivel del Congreso es evidente que los responsables de Adif deben dar las explicaciones pertinentes".

GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Por otra parte, ha tachado de "absolutamente incomprensible" la falta de información sobre la suspensión del servicio de Rodalies que, en sus palabras, se han encontrado muchos trabajadores en las estaciones, y ha pedido garantizar que las personas que no hayan podido llegar a su lugar de trabajo no tengan ninguna consecuencia.

"Para nosotros en estos momentos la seguridad de los trabajadores y de los usuarios es clave. Por lo tanto, reclamamos al Govern que la recuperación del servicio se haga atendiendo al principio de seguridad", ha sostenido el portavoz, que también ha apuntado que los servicios alternativos tendrían que funcionar --textualmente-- como un reloj.