Cid (Comuns) insta a la ONU a usar la fuerza contra Israel, incluso "bombardeando posiciones militares"

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha instado a Naciones Unidas a usar la fuerza contra Israel ante la situación en Gaza, incluso, "si hace falta, bombardeando posiciones militares israelianas" en la frontera para garantizar la entrada de ayuda humanitaria a la población palestina.

"Estamos viviendo un genocidio en directo y ya no estamos en el tiempo de las palabras. Por tanto, desde los Comuns reclamamos a Naciones Unidas y a su secretario general que ponga en marcha el uso de la fuerza", ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa en el Parlament.

Cid ha asegurado que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, tiene potestad para articular el uso de la fuerza porque "le ampara el derecho internacional", aludiendo, textualmente, al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho humanitario y al derecho a proteger.

