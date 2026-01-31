Cid (Comuns) pide al Govern no hablar de normalidad en Rodalies y reclama inversiones sostenidas

Archivo - El portavoz de Comuns en el Parlament de Catalunya, David Cid, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Avisa al Govern de que la negociación de los Presupuestos también pasa por "cumplir en vivienda"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha reclamado a la Generalitat no hablar de una vuelta a la normalidad en Rodalies el lunes ante la situación de "caos" del servicio, y ha pedido un compromiso firme para sostener durante mucho tiempo inversiones, especialmente en mantenimiento.

Lo ha dicho en declaraciones este sábado en la 175 Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), donde ha afirmado que lo máximo que puede hacer el Govern el lunes es plantear es una "reanudación progresiva del servicio, pero en ningún caso se puede hablar de que en Catalunya exista normalidad con Rodalies".

Ha señalado que la normalidad solo llegará cuando los usuarios sepan "si pasan o no pasan loa trenes, si el tren llega a la hora y si saben si ese tren les permitirá llegar a trabajar, estudiar o a ver a su familia a la hora que toca", y ha insistido en que se está lejos de una situación que se pueda tildar de normal.

Cid ha defendido que "lo que hace falta es sostener durante mucho tiempo una inversión en Rodalies, especialmente en mantenimiento", y ha llamado a participar el 7 de febrero en la manifestación convocada por entidades de usuarios.

También ha señalado que el "pacto de país" por Rodalies que plantea el Govern solo será posible "si realmente Rodalies y Regionales, los trenes que utiliza la gente, son realmente de una vez por todas la prioridad".

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Además, ha advertido de que la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026 pasa por el cumplimiento de la ley de vivienda, y ha reclamado al Govern que dé pasos efectivos en esta materia, en paralelo a la gestión de Rodalies.

"Ante un gobierno que no sale adelante con los trenes, también le reclamamos que es la hora de cumplir en vivienda", y ha añadido que, si el Ejecutivo quiere negociar los presupuestos con los Comuns, ya sabe lo que tiene que hacer, textualmente.

En este sentido, ha avanzado que esta semana se sentarán con el Govern en una reunión de seguimiento para exigir "una vez más que el gobierno tiene que hacer cumplir la ley del derecho a la vivienda".

CRÍTICAS A JUNTS

Cid ha acusado a Junts de actuar en defensa de los intereses de los grandes tenedores y los fondos de inversión, y les ha reclamado un giro en su posición en materia social y dejar "de hacer de 'brazo armado' de los API y los fondos buitre en Catalunya".

Ha criticado que los de Carles Puigdemont hayan dejado "a 1,5 millones de catalanes y catalanas sin saber si en febrero subirán sus pensiones o no", y ha insistido en que se necesita es un escudo social que suba las pensiones y que garantice que aquellas familias más vulnerables, con hijos, no sufran el drama de ver cómo pierden su piso porque no pueden pagar el alquiler, según él.