Cid (Comuns) pide al Govern regular efectivamente el alquiler de temporada: "No queremos una foto"

Están pendientes de la respuesta de la conselleria a sus propuestas y mantienen su 'no' al decreto

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha afirmado que están negociando con el Govern la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, y que le reclaman al Ejecutivo que esta regulación sea realmente efectiva: "No queremos una foto".

"No entraremos en el trámite parlamentario, no votaremos a favor del decreto, si no tenemos un acuerdo antes que nos permita saber qué enmiendas entraremos en el texto, y que, por tanto, tendremos una regulación efectiva para poner límite al precio de alquiler", ha dicho en una entrevista este martes en TV3 recogida por Europa Press.

Cid ha señalado que para que se apruebe el miércoles en el Parlament el decreto del Govern en materia de vivienda y urbanismo la pelota está en el tejado del Govern, en sus palabras, y que ya conocen sus exigencias: "Sabe cuáles son nuestras exigencias. Nuestros votos son imprescindibles. El Govern sabe que solo tiene 42 escaños en el Parlament".

Ha descartado que los Comuns validen un acuerdo que implique regular el alquiler de temporada y no el de habitaciones porque "es parte de lo mismo".

PERDER VPO

Sobre el mantenimiento de la protección a las viviendas de protección oficial (VPO) que la perderían, ha dicho que "hasta ahora" el Govern no ha estado receptivo a sus propuestas, que defiende que tienen encaje jurídico.

"Hay un derecho que debe garantizarse, y nosotros tenemos un informe jurídico que lo avala en este sentido. Y lo que hacemos nosotros es que estos pisos se pueden vender --no limitamos que pueda existir la venta de estas viviendas--, pero debe hacerse como vivienda de protección oficial, no a precio de mercado", ha añadido.

CONTACTOS "CONTINUOS"

Ha explicado que los Comuns están pendientes de una nueva respuesta a las propuestas que ayer trasladaron a la consellera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, en su reunión, que los contactos son "continuos" y que constataron avances sin cerrar ningún acuerdo.

"Si no llegamos a un acuerdo, no podrá convalidarse el decreto. No tenemos un acuerdo. Por primera vez el Govern comienza a andar en la buena dirección, pero no tenemos acuerdo. Nuestro voto mañana sigue siendo no", ha alertado.