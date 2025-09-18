Cid (Comuns) rechaza la inversión para el Aeropuerto de Barcelona: "La prioridad debe ser Rodalies"

Archivo - El portavoz de Comuns en el Parlament de Catalunya, David Cid, durante una rueda de prensa, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Afirma que darán la batalla en el Consejo de Ministros y ante las instituciones europeas

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha trasladado este jueves su rechazo al anuncio del Gobierno de inversiones en los aeropuertos de Aena de unos 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031, que cubrirían la ampliación del Aeropuerto de Barcelona: "La prioridad debe ser Rodalies", ha dicho Cid.

"Se demuestra una vez más que el Partido Socialista tiene las prioridades equivocadas, especialmente en el transporte. El ministro Puente tiene las Cercanías del Estado absolutamente reventadas, especialmente en Catalunya, y tenemos un Partido Socialista que se ha centrado en inversiones multimillonarias para ampliar los aeropuertos", ha dicho en declaraciones desde el Parlament.

Cid ha sostenido que "no es una novedad ni una sorpresa", pero que deberá pasar por el Consejo de Ministros, y que los Comuns darán la batalla en el seno del Gobierno para que no salga adelante.

Ha considerado una "auténtica barbaridad" intentar que el Aeropuerto de Barcelona llegue a las 90 operaciones por hora, que según él implicaría doblar los turistas que llegan al mismo.

INSTITUCIONES EUROPEAS

Los Comuns ya anunciaron acciones a nivel comunitario en el Parlamento Europeo y frente a la Comisión Europea (CE), y Cid ha detallado que están recogiendo los "incumplimientos que ha habido" en el plan de compensación ambiental de la anterior ampliación para trasladarlo a los grupos del Parlamento Europeo y para hacer presión a ante CE.

"En última instancia es quien debe validar este proyecto de ampliación del aeropuerto, porque afecta las zonas protegidas", ha afirmado, y ha sostenido que es donde tienen la mayor oportunidad para que la ampliación no se lleve a cabo, puesto que las anteriores compensaciones, ha dicho, fueron fallidas.