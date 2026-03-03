Cid (Comuns) ve "margen" para los Presupuestos pese a la enmienda a la totalidad de ERC

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

Señala que "el 62% de los catalanes" avala la prohibición de compras especulativas de vivienda BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha afirmado que hay "margen" para la aprobación de Presupuestos en Catalunya pese a la enmienda a la totalidad anunciada este martes por ERC.

En rueda de prensa desde el Parlament, Cid ha emplazado al Govern y ERC a alcanzar un acuerdo: "Espero que sigan negociando y que todas las medidas que nosotros hemos podido incorporar a los Presupuestos salgan adelante".

Se ha mostrado convencido de que habrá cuentas para avanzar con "una inversión récord en vivienda de 1.900 millones", 100.000 nuevas becas comedor y la prohibición de las compras especulativas de vivienda.

COMPRAS ESPECULATIVAS DE VIVIENDA

Ha expuesto que, según una encuesta encargada por los Comuns, un 62% de los catalanes avalan la medida de limitar las compras especulativas de vivienda, mientras que un 26% la rechazan, por lo que, apunta, "es evidente que una amplia mayoría avala esta medida".

Además, ha criticado al presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, por rechazar esta medida: "Queremos enviar una respuesta muy clara, quien está hoy en una esquina ideológica del país es Foment y es Sánchez Llibre", ha asegurado.

Así, ha dicho que quien cuestiona la propiedad privada es "quien quiere crear un monopolio con la vivienda o quien quiere crear un cártel convirtiendo la vivienda en pura acción de bolsa", y ha recordado que las leyes y Presupuestos se aprueban en el Parlament.