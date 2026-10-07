Cientos de trabajadores del sector social piden mejoras laborales en Barcelona

Manifestación del sector social en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de trabajadores del sector de los servicios sociales catalán se han manifestado este miércoles por la mañana desde el Parc de la Ciutadella de Barcelona con previsión de llegar hasta la sede de Foment del Treball para pedir mejores condiciones laborales, protestar por su "precariedad" y pedir la equiparación salarial.

Convocados por UGT de Catalunya y CC.OO. de Catalunya, han iniciado su marcha en torno a las 10.20 horas de este miércoles al grito de 'Patronales y capitales, alianza criminal', 'Huelga huelga general' y 'Arriba los salarios, abajo los alquileres'.

En declaraciones a los periodistas, el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, señala que los del tercer sector son "los peores sectores en condiciones de trabajo y salariales", y remarca que hay dinero pero que no está llegando a estos trabajadores y cree que el objetivo es avanzar hacia un gran convenio sociosanitario.

Por otro lado la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha señalado que los trabajadores de este sector tienen salarios muy bajos y que es necesario que se fije un calendario de equiparación salarial hasta 2030, y reivindica "un sistema nacional de cuidados, equiparable al de educación o al de sanidad".

Los participantes, que contaban con una pancarta principal en la que leía 'Por unos servicios sociales dignos y de calidad', cantaban consignas como 'Su riqueza es nuestra pobreza', 'Huelga, huelga, huelga' y 'No es vocación es explotación'; también llevaban un ataúd con las siglas 'DEP' acompañando a los nombres de los diferentes ámbitos del tercer sector social de Catalunya