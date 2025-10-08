Cifuentes (Mercat de les Flors) ve "un poco absurdo" pensar que con el teatro cerrado harán menos

María José Cifuentes en la rueda de prensa de este miércoles. - EUROPA PRESS

Asegura que las obras de renovación son un "gran desafío" y una oportunidad

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora del Mercat de les Flors de Barcelona, María José Cifuentes, ha asegurado que es "un poco absurdo" pensar que con el teatro cerrado harán menos.

En una rueda de prensa este miércoles, la primera que ofrece tras asumir el cargo, ha abordado el "gran desafío" que suponen las obras de renovación del edificio y ha afirmado que puede ser una oportunidad enorme para desarrollar nuevos proyectos y desarrollar aún más la escena local, en sus palabras.

Entre septiembre y diciembre de 2026, el Mercat de les Flors aún usará la sala Mac, pero en 2027 y 2028 estará cerrado todo el año, en el marco de las obras de renovación del edificio que deberían terminar en 2029 coincidiendo con su centenario.

TRASLADAR LA PROGRAMACIÓN

Cifuentes ha apelado a la "solidaridad" de las instituciones para trasladar la programación a otros espacios y ha dicho que, si bien son momentos complejos a nivel de presupuesto, la relación con el Ayuntamiento y la Generalitat es muy buena, textualmente, y que este jueves se reunirá con la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

Ha explicado que el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y el Teatre Lliure están "abiertos a generar diálogo" y que ya están en contacto con equipamientos municipales de todo Catalunya.

A la directora le atrae la idea de usar el espacio público, pero matiza que de momento no hay nada cerrado y que lo que están haciendo es una "cartografía" para identificar los espacios más idóneos.

Asimismo, ha apuntado que la temporada actual cuenta con 7 millones de euros de presupuesto, una cantidad que espera sostener, porque lo que viene --alquilar, comisionar, planificar obras desde 0-- es "complejo".

"ARTICULADOR DEL ECOSISTEMA"

Cifuentes ha manifestado su voluntad de consolidar el Mercat de les Flors como "articulador del ecosistema de la danza", a través de la producción y la coproducción, y de potenciar la experiencia creadora.

La nueva directora quiere fortalecer lazos con otros países europeos, especialmente a nivel de acompañamiento, coproducción y circulación de obras propias, así como con Iberoamérica, el Mediterráneo, África y Asia, desarrollando "otras lógicas de coproducción".

Ha apostado por el apoyo a la creación a través de la coproducción, especialmente a nivel de Catalunya, y por las residencias técnicas, además de "abrir espacios de reflexión sobre las formas de hacer danza" desde la teoría.

Además, ha defendido la importancia de la educación y la mediación, así como de la comunidad, que será uno de los "focos centrales" de su estancia en el cargo, buscando atraer a más público y mejorando la accesibilidad.

También ve el cierre temporal del edificio como una oportunidad para, en sus palabras, repensar la gestión interna y la gobernanza, las lógicas de cuidados, la sostenibilidad y las formas de hacer: "Es un momento para pensar cuál será el próximo carácter del Mercat de les Flors".