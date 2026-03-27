Cinco afectados tras un accidente entre dos vehículos en Tarragona

Imagen de los vehículos tras el accidente - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un accidente producido viernes por la tarde entre dos vehículos en Tarragona ha dejado cinco afectados en estado menos grave, ha informado el Servei d'Emergncies de Catalunya (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El SEM ha atendido y trasladado a los afectados a centros hospitalarios: dos hombres al Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona; otros dos al Sant Joan de Reus y un último hombre ha sido trasladado al Santa Tecla.

Según explican los Bombers de la Generalitat en otro mensaje, han recibido el aviso a las 19.23 horas; se ha excarcelado a las personas de los vehículos, tras colisionar en el parque del Camí de la Coma; y el SEM ha activado 5 ambulancias.