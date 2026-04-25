Una cincuentena de personas se concentra en Barcelona contra la guerra en Oriente Medio

La concentración de 'Aturar la Guerra' en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una cincuentena de personas se han concentrado este sábado a las 12 horas en el Pla de la Seu de Barcelona, convocadas por la plataforma Aturar la Guerra, para exigir el cese de los ataques en Oriente Medio y denunciar la guerra en Irán, en el marco de una jornada que suma 180 actos.

La portavoz de la organización en Catalunya, Núria Suárez, ha advertido en declaraciones ante los medios de que la ciudadanía no debe relajarse ante las noticias de tregua y ha subrayado que "la presión social es fundamental porque no se puede confiar la paz a líderes como Donald Trump o Benjamín Netanyahu".

Durante el acto se ha leído un manifiesto en catalán, castellano, inglés, árabe y ucraniano que rechaza los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán por "suponer una violación de la legalidad internacional", a la vez que se ha exigido un alto el fuego permanente en Gaza.

Pese a condenar al régimen de los ayatolás, la plataforma ha defendido que es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro sin intervenciones militares que "suponen un peligro para la paz mundial".

Los asistentes han exhibido una pancarta con el lema "Cal aturar la guerra a l'Orient Mitjà", además de cantar canciones de protesta y la lectura de un poema palestino.